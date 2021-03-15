Мобильные лаборатории по контролю качества воздуха провели за неделю 11 рейдов в Подмосковье

В Подмосковье за неделю прошло 11 рейдов по контролю качества атмосферного воздуха. Это удалось сделать благодаря увеличению числа мобильных лабораторий.

Сейчас в регионе работает четыре лаборатории на колесах. Об этом сообщили на сайте правительства Московской области.

«Качество воздуха проверено в Балашихе, Люберцах, Богородском, Одинцовском округах, Химках, Павловском Посаде, Егорьевске и Дубне. Анализировались концентрации 20 загрязняющих веществ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Незначительное превышение ПДК этилбензола было обнаружено в Богородском округе. В остальных случаях, по словам Разина, превышений не зафиксировали, концентрации колебались от 0,3 до 0,8 ПДК.

Мобильные лаборатории принадлежат «Мособлэкомониторингу», подведомственному Министерству экологии и природопользования Подмосковья. В регионе установлено уже 89 стационарных постов наблюдения за качеством воздуха, которые работают в тестовом режиме.