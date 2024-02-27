Подмосковье 27 февраля 2024, 21:35 Мобильные лаборатории Минэкологии совершили 21 выезд в городские округа Подмосковья за неделю Пресс-служба Минэкологии МО

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Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили 21 выезд в различные муниципалитеты для проведения оценки качества воздуха. Отбор проб проводился на территории нескольких округов, включая Егорьевск, Серпухов, Лобню, Подольск и другие.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что специалисты «Мособлэкомониторинга» провели исследования качества атмосферного воздуха по 31 загрязняющему веществу. Основное внимание уделялось зонам, где свою деятельность ведут промышленные предприятия и объекты обращения с отходами.

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«Измерения велись, преимущественно, в зоне влияния промышленных предприятий и объектов обращения с отходами», — указал Тихон Фирсов.

По словам министра, в большинстве городских округов Подмосковья уровень загрязнения воздуха не вызывал беспокойства, поскольку максимальные концентрации вредных веществ не превышали 0,9 ПДКмр. Наиболее чистым воздухом на прошлой неделе могли похвастаться Одинцовский и Сергиево-Посадский округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для контроля за нарушениями в регионе разработан целый комплекс мер.

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