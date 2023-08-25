Подмосковье 25 августа 2023, 23:42 Мобильные лаборатории Минэкологии Подмосковья совершили 23 выезда за неделю ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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Мобильные лаборатории министерства экологии и природопользования Московской области совершили 23 выезда для измерения концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Машины проделали 4,4 тысячи километров в 16 городских округах.

Лаборатории побывали в Пушкино, Мытищах, Истре, Одинцове, Зарайске, Богородском и других муниципалитетах.

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Измерения производили по 20 показателям, таким как оксид углерода, оксид азота, диоксид азота и другим. В трех местах проведения исследований загрязнения воздуха превысили нормативы.

«На сегодняшний день в Подмосковье создана территориальная система мониторинга атмосферного воздуха, включающая в себя 302 стационарных поста наблюдения, расположенные на территории всех 57 городских округов», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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