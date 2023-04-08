08 апреля 2023, 01:30
Мобильные комплексы выявили более 63 тысяч нарушений правил парковки в Подмосковье с начала года
С начала 2023 года парконы, то есть мобильные комплексы фото- и видеофиксации Центра безопасности дорожного движения, зарегистрировали более 63 тысяч нарушений правил парковки в Московской области. В итоге водителям выписали более 34,5 тысячи штрафов.
«На территории Подмосковья функционирует 45 парконов», — сообщили в минтрансе Подмосковья.
Реклама
В состав парконов входят патрульный автомобиль, фотовидеорегистратор и компьютер со специальным ПО. Система оснащена несколькими камерами для записи дорожной обстановки и номеров машины.
Парконы работают ежедневно. При заезде в запрещенную зону прибор автоматически включается и фиксирует нарушение. Информация поступает на сервер Госавтоинспекции, где инспекторы выносят решение об эвакуации автомобиля.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Реклама
Реклама