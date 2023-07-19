Подмосковье 19 июля 2023, 02:00 Мобильные комплексы выявили более 135 тысяч нарушений правил парковки в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья / Минтранс Подмосковья

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Более 135 тысяч нарушений парковки зафиксировали в Подмосковье с начала года при помощи мобильных комплексов — парконов. Системы работают во дворах 50 крупных жилых комплексов региона.

«Парконы установлены во дворах для обеспечения беспрепятственного проезда, в том числе экстренных служб. С начала года они выявили около 135 тысяч нарушений, по которым вынесено более 79 тысяч постановлений», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Соблюдение правил парковки контролируют также стационарные комплексы в Красногорске, Химках, Рузе и Домодедове. Эти устройства зафиксировали почти 20 тысяч нарушений на улицах с начала года.

Чаще всего правила парковки нарушали в Реутове, Балашихе, Домодедове, Люберцах и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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