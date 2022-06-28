Передвижные комплексы переработки строительного мусора запланировали создать в Подмосковье

Упростить ликвидацию строительных отходов предложили в Мособлдуме. Сделать это смогут мобильные комплексы, но для их использования нужно изменение федерального законодательства.

Проблемы переработки строительных отходов обсудили в комитете по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы. Председатель Владимир Шапкин предложил перерабатывать мусор прямо на стройплощадке и вынес этот вопрос на обсуждение.

Первый заместитель министра экологии области Виталий Мосин добавил, что создавать полноценный комплекс по переработке отходов на отдаленных территориях не целесообразно, потому что там нет большого объема строек. При этом участники заседания отметили, что это нелицензируемый вид деятельности, поэтому для создания мобильных установок необходимо внести изменения в федеральное законодательство.

В завершение заседания комитет рекомендовал Росприроднадзору и Роспотребнадзору лицензировать переработку стройотходов на мобильных установках, а МинЖКХ и Минблагуостройства области — проработать вопрос использования уже имеющихся технологий на строительных площадках.