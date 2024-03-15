15 марта 2024, 15:14
Мобильные избирательные участки организовали в 41 населенном пункте Солнечногорска
Жители отдаленных территорий городского округа могут принять участие в выборах на специально организованных мобильных избирательных участках. В 41 населенном пункте Солнечногорска организовано выездное голосование за президента Российской Федерации. Выборы продлятся 15 и 16 марта.
Мобильные избирательные участки предоставляют возможность избирателям, проживающим в удаленных районах, осуществить свое избирательное право. Первыми посетили выездной избирательный участок жители деревни Лопотово.
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Председатель территориальной избирательной комиссии Солнечногорска Сергей Митряшин отметил положительное отношение избирателей к новой форме голосования. В течение двух дней по округу будут курсировать девять автобусов для обеспечения доступа к голосованию.
На территории городского округа Солнечногорск действуют 85 постоянных и две временных участковые избирательные комиссии. Они расположены по 49 адресам. Избирательные пункты работают с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.
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Солнечногорск
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