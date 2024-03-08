Подмосковье 08 марта 2024, 20:08 Мобильную систему биофильтров запустили на КПО «Восток» в Егорьевске Источник фото: Юлия Андросова

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Специалисты егорьевского комплекса по переработке отходов «Восток» установили мобильную систему биофильтров, которые очищают биогаз и локализуют неприятный запах. Сейчас ведутся работы по пересыпке инертными материалами колодцев, которые засыпали сорбентом.

Объем материалов, используемых для пересыпки в сутки, увеличили более чем в два раза, в результате чего неприятный запах, на который жаловались местные жители, исчезает.

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Инициативная группа жителей и представителей органов власти ежедневно контролирует обстановку.

«Я считаю, что руководство КПО «Восток» слышит жителей. Они идут на контакт и пытаются исправить ситуацию», — рассказала жительница округа Наталья.

На проблемные участки регулярно выезжают специалисты экомониторинга Министерства экологии и природопользования и КПО «Восток».

Министерство ЖКХ Московской области следит за ситуацией и может инициировать внеплановую проверку предприятия при усугублении процесса и отсутствии реакции на предупреждение.

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