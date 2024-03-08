08 марта 2024, 20:08
Мобильную систему биофильтров запустили на КПО «Восток» в Егорьевске
Специалисты егорьевского комплекса по переработке отходов «Восток» установили мобильную систему биофильтров, которые очищают биогаз и локализуют неприятный запах. Сейчас ведутся работы по пересыпке инертными материалами колодцев, которые засыпали сорбентом.
Объем материалов, используемых для пересыпки в сутки, увеличили более чем в два раза, в результате чего неприятный запах, на который жаловались местные жители, исчезает.
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Инициативная группа жителей и представителей органов власти ежедневно контролирует обстановку.
«Я считаю, что руководство КПО «Восток» слышит жителей. Они идут на контакт и пытаются исправить ситуацию», — рассказала жительница округа Наталья.
На проблемные участки регулярно выезжают специалисты экомониторинга Министерства экологии и природопользования и КПО «Восток».
Министерство ЖКХ Московской области следит за ситуацией и может инициировать внеплановую проверку предприятия при усугублении процесса и отсутствии реакции на предупреждение.
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Егорьевск
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