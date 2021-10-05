Мобильную лабораторию для проверки продукции установили на выставке «Золотая осень» в Одинцове

В выставочном центре парка «Патриот» в Одинцове проходит агропромышленная выставка «Золотая осень». Там установили мобильную лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы. Специалисты на месте проверяют пищевую продукцию, которую продают на выставке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Мобильная лаборатория начала работать на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Специалисты проверяют продукцию 40 точек, которые продают сельскохозяйственные товары. «Ветеринарно-санитарные эксперты государственной ветеринарной службы Подмосковья обеспечивают безопасность подконтрольной продукции, поступающей на мероприятие. Также специалистами противоэпизоотического отдела проводится дезинфекция транспорта и помещений», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Мероприятие началось 5 октября. Оно продлится до 8 октября. В выставке активное участие принимают аграрии Московской области. Стенд региона — один из самых масштабных. Подмосковную делегацию возглавил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.