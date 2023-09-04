Подмосковье 04 сентября 2023, 17:22 Мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» адаптировали для слабовидящих Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Версия для слабовидящих стала доступной в мобильном приложении «Транспорт Подмосковья» после обновления. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Теперь пользователи смогут просматривать информацию о маршрутах и расписании общественного транспорта в текстовом формате с крупным шрифтом и контрастом. Чтобы использовать эту функцию, нужно нажать кнопку «Версия для слабовидящих». Ее можно найти на главном экране после обновления мобильного приложения.

Реклама

«Транспорт Подмосковья» скачали уже около 93 тысяч жителей Подмосковья. Приложение позволяет быстро узнавать расписание автобусов, строить маршрут и получать другую информацию. Оно доступно в Google Play и App Store.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».