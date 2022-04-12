Мобильное приложение с расписанием автобусов появилось в Подмосковье

Новое приложение «Транспорт Подмосковья» запустили в тестовом режиме. Оно поможет пассажирам уточнить, где находится нужный им автобус, и узнать расписание онлайн.

Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. Приложение уже работает в тестовом формате.

Заместитель председателя подмосковного правительства Анна Кротова отметила, что это пилотный проект, к которому сначала подключили автобусы «Мострансавто». Сейчас доступно свыше тысячи маршрутов.

Еще в новом приложении можно будет строить удобные маршруты, смотреть прогнозируемое время прибытия на нужную остановку Анна Кротова.

Благодаря приложению пассажиры получат доступ к онлайн-расписанию автобусов, а также они смогут оставлять там свои отзывы.

«Приложение позволит узнавать мнение пассажиров о работе общественного транспорта», — подчеркнула Кротова.

Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.