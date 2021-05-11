Мобильное приложение с историческими квестами представят в Подмосковье

В Московской области на слете военно-патриотических отрядов региона представят мобильное приложение «Рубеж Победы». Мероприятие состоится 14 мая.

Приложение для гаджетов «Рубеж Победы» — это интерактивные исторические квест-прогулки с элементами дополненной реальности (AR). На слете приложением попробуют воспользоваться почти две тысячи юных представителей военно-патриотических организаций. Ребята смогут проверить свои знания в игре-викторине.

До 21 мая в Московской области продолжается конкурс среди молодежных команд в возрасте от 10 до 35 лет по созданию исторических маршрутов. Прогулки нужно проложить через объекты, связанные с периодом Битвы за Москву или хранящие информацию о вкладе жителей Московской области в Победу.

Лучшие маршруты включат в мобильное приложение «Рубеж Победы». Имена разработчиков будут указаны рядом с маршрутами.

Проект призван сохранить память об участниках Великой Отечественной войны и сформировать у молодежи знания об истории событий 1941–1945 годов.

Идею поддержал Фонд президентских грантов. Проект «Рубеж Победы. Битва за Москву» реализует автономная некоммерческая организация «Центр развития социальной активности и социальных коммуникаций, гражданско-патриотического воспитания „Мой выбор“».

Презентация приложения состоится 14 мая в парке «Патриот», на площади у музейного комплекса «Дорога памяти» и главного храма ВС РФ.