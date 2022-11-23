Подмосковье 23 ноября 2022, 12:19 Мобильное приложение помогло выполнить свыше 11 миллионов задач по содержанию детских площадок Подмосковья за три года

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Контроль за содержанием детских площадок в Подмосковье осуществляется в том числе с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». За три года работы сервис помог выполнить более 11 миллионов заданий — об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

«С помощью модуля в мобильном приложении „Проверки Подмосковья“ контролируется чистота и безопасность детских площадок. Цифровые проверки проводятся ежедневно», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Четыре тысячи представителей управляющих компаний отслеживают данные приложения «Проверки Подмосковья» и реагируют на сигналы. Под контролем находятся 14 тысяч объектов. Только в октябре 2022 года было выполнено более 430 тысяч заданий по содержанию детских площадок. Больше всего заявок обработали округа Раменский, Богородский и Реутов.

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