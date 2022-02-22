Мобильное приложение помогло проверить чистоту в парках Подмосковья 3 тысячи раз с января

Более трех тысяч цифровых проверок чистоты в парках Подмосковья состоялось с начала года. Их выполнили с помощью мобильного приложения.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, это приложение «Проверки Подмосковья». Его внедрили в 2017 году.

Сейчас в приложении следят за состоянием пяти миллионов объектов, среди которых и парки.

С ноября 2021 года с помощью приложения мы отслеживаем порядок в парках Надежда Куртяник.

Цифровая платформа помогает онлайн оценивать чистоту и порядок. Ответственные исполнители четыре раза в неделю проводят осмотр парков по чек-листу в приложении.

Внимание обращают на фонари, уборку снега, состояние урн и туалетов. Нарушения требуется сразу устранять. Онлайн-отчет с фотографиями регулярно отправляют в Минкультуры Подмосковья.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе запустили программу «Парки в лесу» — 19 лесопарков благоустроят к концу 2023-го.