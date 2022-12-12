Подмосковье 12 декабря 2022, 11:44 Мобильное приложение «Добродел» скачали более миллиона раз в Подмосковье за шесть лет Unsplash

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Жители Подмосковья загрузили приложение «Добродел» более миллиона раз с 2016 года. Сервис стал популярен благодаря быстрому решению самых разных проблем: от уборки улиц до установки детских площадок.

«Сообщить о мусоре во дворе, лужах, графике движения автобусов и других вопросах можно как через портал „Добродел“, так и с помощью мобильного приложения. В этом году мы усовершенствовали сервис и сделали его еще удобнее», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В приложение внедрили искусственный интеллект и подключили авторизацию по биометрии. Войти в «Добродел» через смартфон стало быстрее и удобнее: с помощью отпечатка пальца. Еще одно новшество — нейросеть, которая распознает проблему по фото.

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В «Доброделе» жители могут следить за ходом строительства дома, участвовать в опросах и голосованиях, узнавать о плановых отключениях горячей воды. Там же работает модуль «Народный инспектор», который помогает бороться с парковкой на газонах и детских площадках.

Мобильное приложение «Добродел» для Android доступно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

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