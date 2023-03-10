Подмосковье 10 марта 2023, 13:54 Мобильное приложение для проверки устранения нарушений на стройках заработало в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Еще одна цифровая практика появилась на АСИ «Смартека» в Подмосковье. Это приложение для подтверждения устранения нарушений по предписанию. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Сервис разработали на основе анализа 40 тысяч предписаний, выданных в регионе с начала 2021 года, рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

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«Выяснилось, что каждую вторую оценку устранения нарушений по предписанию инспекторов ведомства можно осуществить через мобильное приложение. Это снижает количество внеплановых проверок исполнения предписаний на 50% и сокращает необходимость очного взаимодействия органов власти с бизнесом», — добавил он.

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При помощи приложение инспектор формирует чек-лист со способами устранения нарушений, а предприниматели подтверждают исполнение каждого пункта и направляет его на проверку в надзорный орган. Ссылка для скачивания сервиса доступна на «Госуслугах».

Всего на платформе АСИ «Смартека» представлено шесть сервисов Главгосстройнадзора. Это онлайн-калькулятор для расчета количества проверок при строительном надзоре, инструмент для самообследования бизнеса и другие.

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