Подмосковье 28 июня 2023, 18:35 Мобильное приложение для мониторинга сельскохозяйственных земель заработало в Подмосковье

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Мобильная платформа по мониторингу сельскохозяйственных земель заработала в Подмосковье. С ее помощью можно оперативно следить за состоянием объектов по нескольким параметрам. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для Подмосковья разработана „Мобильная диспетчерская платформа“ с функцией космического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. Платформа будет использовать данные, полученные из спутникового геомониторинга и от аппаратов дистанционного зондирования земли», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Приложение позволит следить за использованием земель и их состоянием. По словам Филимонова, платформа будет обрабатывать данные с применением элементов искусственного интеллекта. В Московской области уже запустили пилотный проект, с помощью которого выявили практически все земельные участки, занятые озимыми культурами под урожай 2023 года.

Кроме того, ежедневно аграрии будут получать метеорологическую информацию, что позволит минимизировать риски возникновения неблагоприятных явлений на полях и принять решение о проведении тех или иных работ.

После ПМЭФ-2023 подмосковные аграрии смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга. Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьев и представители компании «Росагролизинг».

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