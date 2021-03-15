Качество обедов в школах Подмосковья будут контролировать через приложение

Школьные обеды в Московской области теперь будут контролировать через мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Об этом сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

«Через цифровой сервис будет отслеживаться качество обедов в 1219 школах региона: на контроль взяты соблюдение санитарных норм организации питания в школьных столовых, соответствие блюд утвержденному меню и ГОСТу», — рассказал Рымар.

Таким образом, будут проверять качество продуктов и соответствие блюд технологии приготовления. Через приложение «Проверки Подмосковья» в подмосковных школах отслеживается не только качество обедов, но и организация завтраков и содержание туалетов.

Проверку в каждой школе проводит свой сотрудник, который отвечает за организацию питания. Каждый день он фотографирует пищевой блок, все блюда из меню и накрытые столы. Снимки загружаются в приложение. Таким образом можно отследить соответствие школьной еды технологическим картам приготовления блюд, соответствие кулинарных изделий и готовых блюд ГОСТу и утвержденному меню, соблюдение санитарных и гигиенических норм эксплуатации пищеблока. Результаты проверки направляют в Центр управления регионом.

«Сейчас школьники не только учатся по утрам, но и ходят на дополнительные занятия, то есть проводят в школе целый день. Очень важно, чтобы дети получали качественное и полезное питание. Проверки будут проводиться ежедневно», — подчеркнул Рымар.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» разработали в 2017 году. С помощью него сейчас отслеживаются содержание и дезинфекция подъездов в 54 тысячах многоквартирных домов, состояние и дезинфекция 15 тысяч детских площадок, соблюдение коронавирусных мер в тысячах гостиницах Московской области.