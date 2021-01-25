Пять мобильных пунктов вакцинации от коронавируса открыли в ТЦ Подмосковья

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Прививку сделают бесплатно. Жителей примут в порядке живой очереди.

Выездные пункты вакцинации от коронавируса мы организовали в популярных общественных местах Сергей Воскресенский.

Желающих привиться примут в торговых центрах «Реутов Парк» в Реутове, «Капитолий» в Сергиевом Посаде, «Центр» в Дмитрове, «Солнечный» в Солнечногорске и «Мега» в Химках.

«В эту среду открывается еще два пункта вакцинации в крупных торговых центрах Клина. Можно будет прийти сделать прививку в ТЦ „Дарья“ и „Торговый квартал“», — добавил Воскресенский.

В дальнейшем мобильных пунктов для вакцинации в торговых центрах Подмосковья станет еще больше.