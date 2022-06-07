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    07 июня 2022, 17:01

    Мобильная поликлиника появилась на берегу озера Сенеж

    Анастасия Борискова

    Мобильная поликлиника начала работать 4 июня. Здесь можно сдать кровь на анализ, проконсультироваться у терапевта, пройти диспансеризацию и сделать прививку от коронавируса.

    Мобильная поликлиника появилась на берегу озера Сенеж

    «Производится консультация терапевта, осмотр терапевта, взятие анализов: общий анализ крови, сахар, холестерин, и проведение ЭКГ», — рассказала заведующая центром здоровья ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Наталья Шибенко.

    Она также сообщила о том, что в случае необходимости терапевт направляет к профильным специалистам.

    Предварительная запись для посещения поликлиники не нужна. Нужно взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Машина дежурит на берегу озера каждую субботу с 11.00 до 13.00.