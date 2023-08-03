Подмосковье 03 августа 2023, 19:12 Мобильная лаборатория проверила загрязненность воздуха в Воскресенске во время пожара Минэкологии сообщило о повышенном содержании фенола в воздухе Воскресенска во время пожара Министерство экологии и природопользования Московской области

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Проверку качества воздуха провели специалисты мобильной эколаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» во время пожара на территории бывшего завода «Красный строитель» в городском округе Воскресенск. Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, специалисты выехали на место после получения первых сообщений о возгорании.

Глава ведомства пояснил, что постов контроля качества состояния воздуха около бывшего завода нет, поэтому на место отправили передвижную лабораторию.

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В ходе проверки по 15 загрязняющим веществам специалисты выявили повышенные концентрации фенола, этилбензола и оксида углерода. Концентрация по остальным загрязняющим веществам не превысила предельных показателей.

«Оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации — одна из первостепенных задач нашего ведомства. Специалисты ГКУ „Мособлэкомониторинг“ постоянно проводят мониторинг новостей из открытых источников и направляют мобильные эколаборатории на места экологических происшествий», — заявил Фирсов.

Министр добавил, что погода в Подмосковье не помогает быстро рассеять загрязняющие вещества в атмосфере. Поэтому жителям посоветовали при возникновении рядом с домом сильного пожара не открывать форточки, а на улицу выходить только в средствах для защиты дыхания.

Пожар начался на бывшем заводе «Красный строитель» на кислородно-аккумуляторном складе. В подмосковном главке МЧС сообщили, что пламя распространилось на площади в 400 квадратных метров. Из помещения эвакуировали семь человек, прежде чем там обрушилась кровля. К тушению пожара привлекли 86 специалистов и 24 единицы техники, включая пожарный поезд.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин уточнил, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил противопожарной безопасности во время работы.