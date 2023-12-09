Подмосковье 09 декабря 2023, 13:07 Мобильная бригада НИКИ детства посетила Свердловскую поликлинику в Щелкове Телеканал «360»

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Сотрудники мобильной бригады НИКИ детства побывали в Свердловской поликлинике Щелковской городской больницы. Для маленьких пациентов провели прием шесть специалистов.

Сдать анализы, получить результат и проконсультироваться у специалиста — обычно все это занимает не один день. Сделать все и сразу возможно, посетив врачей мобильной бригады Научно-исследовательского клинического института детства, которая регулярно приезжает в муниципалитеты Московской области.

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В этот раз для детей и родителей распахнула свои двери Свердловская поликлиника Щелковской городской больницы. Сюда приехали востребованные специалисты НИКИ детства.

«Наши выезды, наши бригады охватывают те заболевания и осуществляют ту диагностику, которую дети не могут получить на местах, в своих поликлиниках. То есть это не нужно ездить в Москву, в какие-то дальние районы. Вся диагностика проходит на месте», — рассказал исполняющий обязанности заведующего мобильным комплексом НИКИ детства Минздрава Московской области Дмитрий Мухин.

Аллерголог, невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, специалист ЭХО-КГ провели прием маленьких пациентов. Главная задача врачей — проконтролировать хронические заболевания или выявить возможные патологии и направить на дальнейшую консультацию в МОНИКИ или НИКИ детства.

«Когда мы приезжаем, вместе с нами приезжает большой комплекс. Там у нас сдаются анализы сразу же. Это кровь, моча, глюкоза, гепатиты иногда, если нужно. Там проводится ЭКГ. Специалисты УЗИ так же приезжают с нами», — рассказала врач-кардиолог мобильного комплекса Анастасия Сникина.

Отметим, что мобильный комплекс приезжает в Свердловскую поликлинику Щелковской городской больницы не в первый раз.

«Они нам помогают в ведении деток до 18 лет в плане консультаций узкими специалистами, такими, которые не входят в штат нашей поликлиники. Но они для нас очень важны и мы очень рады», — добавила исполняющая обязанности заведующей Свердловской поликлиники Щелковской больницы Татьяна Рамазанова.

Во время выезда более 100 детей прошли обследования радом с домом. Врачебный детский десант высоко оценивается педиатрами на местах. Он в очередной раз доказал свою востребованность, показал, что данный проект дает возможность маленьким жителям Подмосковья получать качественную и профессиональную медицинскую помощь без необходимости добираться до специализированных центров самостоятельно.

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