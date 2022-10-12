Предпринимателям Подмосковья рассказали обо всех мерах поддержки в случае мобилизации | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Предпринимателям Подмосковья рассказали обо всех мерах поддержки в случае мобилизации

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Ряд решений, которые помогут сохранить бизнес во время частичной мобилизации, приняты в России. О них рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева, все мобилизованные жители Подмосковья, включая предпринимателей, получат единовременно по 200 тысяч рублей. Выплаты начнутся уже на этой неделе и станут подспорьем в том числе и для сохранения своего дела.

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Помимо этого, мобилизованным в регионе продлят сроки уплаты налогов и страховых взносов. Можно также отложить арендные платежи и взять кредитные каникулы. Для этого нужно подать заявление до конца 2023 года в ту кредитную организацию, где был оформлен заем. Льготный период начался с 21 сентября 2022 года.

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Мобилизованные предприниматели смогут отложить выплату аренды государственных объектов или без штрафов расторгнуть договоры с собственниками.

В упрощенном порядке будут продлены лицензии компаниям, чьи редкие специалисты мобилизованы. Требования к исполнениям проектов будут смягчены. Можно будет заключить допсоглашения и скорректировать сроки.

«Разработанные решения помогут снять большую часть обеспокоенности бизнеса. Важно не нарушить производственный цикл, не снизить экономический потенциал. Оставить на местах уникальных специалистов промышленных предприятий, учесть ключевые, отраслевые проблемы», — считает Владимир Головнев. По его мнению, также нельзя привлекать к ответственности за неуплату налогов и сборов тех, кого призвали на военную службу по мобилизации.

Ранее сообщили, что мобилизованные из Подмосковья получили еще 1,1 тысячи комплектов снаряжения. Губернатор Андрей Воробьев доставил обмундирование в филиал военной академии РВСН в Серпухове. Там проходят подготовку мотострелки и артиллеристы. Первые два мотострелковых батальона уже завершили обучение и отправились в зону специальной военной операции.

Дети мобилизованных жителей Подмосковья смогут попасть в детский сад без очереди, получать бесплатное питание в школах и посещать кружки. Семьям окажут бесплатную социальную поддержку и кредитные каникулы.

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