Мобилизованным Подмосковья разъяснили алгоритм получения единовременной выплаты | 360°

24 октября 2022, 13:10
Мобилизованным Подмосковья разъяснили алгоритм получения единовременной выплаты
Каклюгина разъяснила процесс начисления единовременной выплаты мобилизованным Подмосковья
Единоразовые выплаты мобилизованным в Подмосковье наращивают темп. На сегодня уже 55% военнослужащих получили эти средства, то есть фактически каждый второй. Для сравнения: на прошлой неделе уровень был 30%, — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Что касается нашей выплаты, Андрей Юрьевич, по вашему поручению в Подмосковье введена единоразовая выплата мобилизованным. Она составляет 200 тысяч рублей. К ней можно оформить дополнительную карту для семьи. И семья сможет воспользоваться этими деньгами», — сказала Каклюгина, обращаясь к губернатору Подмосковья на заседании правительства региона.
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Она напомнила, что эти средства выплачиваются проактивно — без заявлений и посещений каких-либо инстанций. Деньги положены всем, кто призван с начала объявления мобилизации военкоматом Московской области. Она защищена от списания и налогом не облагается, подчеркнула вице-губернатор.
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«Здесь алгоритм у нас следующий: как только мобилизованный зачислен в воинскую часть, дальше мы получаем сведения от Минобороны. И в течение суток, а иногда в тот же день мы производим выплату. Мы с коллегами из Минобороны в тесном контакте. У нас ежедневно есть динамика», — заключила Каклюгина.
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