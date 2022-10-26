Мобилизованным из Серпухова передали три фуры снаряжения | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 09:54 Мобилизованным из Серпухова передали три фуры снаряжения

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Амуниция и снаряжение для мобилизованных привезли в Серпухов по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Три фуры экипировки передали в филиал военной академии РВСН имени Петра Великого — там призывники проходят подготовку.

Волонтеры и предприниматели округа тоже присоединились к сборам. Компания «Фламинго Пак» передала мобилизованным бинты, жгуты, дезинфицирующие средства и стерильные салфетки. Ее директор Ольга Фалина рассказала, что организация не могла остаться в стороне — на фронт ушли двое ее сотрудников.

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Помощь также привез депутат Совета Андрей Шаранов. Он передал военнослужащим свыше 100 килограммов продуктов.

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Ранее Андрей Воробьев сообщил о работе оперштаба Подмосковья после введения режима повышенной готовности. Это было необходимо, чтобы подробно разобрать все направления, которые позволят обеспечить работу и предприятий, и систем жизнедеятельности региона.