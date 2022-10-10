Мобилизованным из Балашихи передали необходимые для службы вещи | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 19:26 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованным из Балашихи передали необходимые для службы вещи

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Мобилизованным гражданам из Балашихи передали множество технических средств, а также другие вещи, которые очень нужны людям на службе. Сначала все эти вещи попали в распределительный центр в Богородском округе. Сегодня, 10 октября, оттуда уехал первый батальон военных в зону СВО.

Этот батальон формировался из добровольцев, военных и ветеранов боевых действий. Многие из них прибыли из-под Калуги, остальные из Подмосковья. Сначала все участники занимались активной подготовкой, потом среди них выбрали самых лучших бойцов.

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«Личный состав сформированного батальона на 90 процентов состоит из наших военнослужащих. Многие из них ветераны боевых действий, добровольцы. Все они прошли первичную подготовку, все они служили в рядах армии. Этот батальон один из первых сдал все тесты и нормативы, которые необходимо», — сказал заместитель губернатора Калужской области, генерал-лейтенант Василий Быкадоров.

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Для того, чтобы поддержать мобилизованных военных, в Богородский округ приехал депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Кроме того, теплые слова в адрес защитников нашей Родины передал военным и глава Балашихи Сергей Юров. Он сказал, что этим людям выпала непростая доля — оставить свои семьи. И каждая из таких семей на сложное время мобилизации точно не останется брошенной, людям будут помогать, людей будут максимально поддерживать всеми возможными способами.

«На этой неделе уже начнутся региональные выплаты — 200 тысяч рублей. Выплата единовременная и проактивная, никаких заявлений подавать не нужно. Для детей мобилизованных граждан снимаются все очереди в учебные учреждения, питание в школах будет бесплатным», — передал собравшимся свои слова Сергей Юров.

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