Мобилизованным из Балашихи передали квадрокоптеры | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 17:54 Мобилизованным из Балашихи передали квадрокоптеры

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Мобилизованным военнослужащим из Балашихи передали квадрокоптеры. Их привезли в распределительный центр в Богородском округе. Сегодня оттуда отправился батальон в зону специальной военной операции. Со словами поддержки к военнослужащим обратился глава округа Сергей Юров.

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«Уважаемые военнослужащие, от себя лично и от жителей большой Балашихи, от губернатора Московской области хотел бы передать самые теплые и самые добрые пожелания. Вам предстоит выполнить сложнейшую задачу, в то же время наша задача здесь — заботиться о семьях, близких, о матерях, женах, сестрах. Хочется пожелать вам успешного выполнения задач, всем живыми вернуться домой», — сказал Сергей Юров.

В батальон вошли добровольцы, военные и ветераны боевых действий, все участники прошли подготовку.

Сергей Юров напомнил, что в Подмосковье реализуется ряд мер поддержки семей мобилизованных граждан. Центр поддержки в Балашихе работает по адресу: Московский проезд, д. 13. Здесь можно получить юридическую, психологическую помощь, также здесь помогут с оформлением документов, работают волонтеры.

Для уточнения вопросов, связанных с мобилизацией в Балашихе, работает горячая линия: 8 (495) 524-25-75. Также по любым вопросам, связанным с мобилизацией, можно обратиться на портал «Добродел» или по номеру 122.