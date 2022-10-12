Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку | 360°

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Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку

Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал о выборе экипировки

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Житель Солнечногорска после получения повестки рассказал, что уделил особое внимание подготовке экипировки. В беседе с «360» мужчина пояснил, что исходит из своего опыта. Он четыре года служил в армии по контракту и считает важным подобрать все необходимые вещи под себя.

«Пришел по повестке. Родину надо защищать, служил по контракту раньше в разведроте десантной, едем помогать товарищам. Служил четыре года, потом уволился. Экипировку сам собирал, опыт уже есть, поэтому подобрали все, освежили. Разгрузки, рюкзак большой», — рассказал собеседник «360».

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По его словам, экипировка, в основном, тактическая, потому что боевые действия ведутся в полевых условиях. В связи с этим россиянин взял с собой новые защитные щитки, разгрузки и перчатки. Опыт показывает, что подбирать все надо под себя, хотя государство предоставляет экипировку, отметил мужчина.

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«Близкие реагируют прекрасно, я всю жизнь в армии. Поэтому, раз сказали надо — идем защищать», — заключил он.

Солнечногорск

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