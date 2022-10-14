Мобилизованный боец расписался с невестой в Музейно-храмовом комплексе вооруженных сил России | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 23:56 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизованный боец расписался с невестой в Музейно-храмовом комплексе вооруженных сил России Мобилизованный боец расписался с невестой в Музейно-храмовом комплексе ВС РФ

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Дружба между Александром и Анастасией из Одинцовского городского округа длиной в 10 лет переросла в романтические отношения и влюбленные решили пожениться. Расписаться хотели в ноябре, но планы изменили из-за мобилизации жениха.

«Мы написали администрации Луховицкого района. Нам сказали подать заявление и они укоротят, так как у него повестка по мобилизации. И нам сократили срок», — рассказали молодожены.

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Свадьбу организовали атмосферную — площадку для бракосочетаний выбрали в музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил. В этот важный для них день, Александру дали увольнительную на сутки — чтобы было время расписаться и отпраздновать рождение новой семьи.

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На площадке для жениха и невесты приготовили много сюрпризов — кроме самой регистрации брака, молодожены получили возможность подняться на звонницу Храма для красивого фотосессии. После чего пара возложила цветы к скульптурной композиции «Матерям Победителей».

На следующий день Александр, уже в новом статусе, отправится в воинскую часть, ну, а любящая супруга будет ждать его домой.

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