Подмосковье 13 ноября 2022, 05:05 Мобилизованных из Серпухова отправили в зону спецоперации

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В Серпухове состоялась отправка мобилизованных военнослужащих в зону проведения специальной военной операции. В течение месяца ребята проходили подготовку, для них проводили занятия по огневой, тактической, медицинской и другим видам подготовки.

В ходе подготовки мобилизованные военнослужащие выполняли нормативы по стрельбе из штатного стрелкового оружия, метанию гранат, осваивали эксплуатацию и обслуживание современного вооружения, а также военной и спецтехники.

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После торжественной части военные погрузили оружие и военную технику и в составе подразделений отправились для погрузки в воинский эшелон.

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«Мы выпустили с народными поэтами и юными художниками нашего города книгу, она называется „С чего начинается Родина“. В свете нынешних событий она очень нужна, и мы уже несколько сборников отправили в Донбасс ребятам — и сейчас вот успели в последний момент передать ребятам. Мы ждем их, мы верим, мы знаем, что победа будет за нами», — сказала член Общественной палаты г. о. Серпухов Оксана Гладышева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал добровольцам из Подмосковья решить вопросы с выплатами.