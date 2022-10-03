Подмосковье 03 октября 2022, 13:12 Поделиться Telegram

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Viber Трехразовое питание и двухъярусные кровати. Военком Подмосковья — о быте мобилизованных Мобилизованных из Подмосковья бойцов разместили в центре «Патриот» и «Авангард» Правительство Московской области

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Жителей Московской области, призванных в рамках частичной мобилизации, распределили по центрам «Патриот», «Авангард» в Кубинке, а также по пунктам в Ногинске, Мосрентгене в Москве, Коврове во Владимирской области и Старицах в Тверской области. Военный комиссар Московской области Алексей Астахов на заседании регправительства с участием губернатора Андрея Воробьева рассказал, в каких условиях они живут и что включает боевая подготовка.

С мест сбора в военкоматах бойцов развозят по пунктам приема личного состава, где проверяют документы и выдают форму, а после отправляют в места размещения. Алексей Астахов объяснил на примере центров «Патриот» и «Авангард», что происходит с призывниками после этого.

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Для них помещения центров перепрофилировали, территорию дооснастили, оборудовали душевые кабины, дополнительные санузлы, места хранения вещей и зоны для курения, открыли стоянку спецтранспорта — для скорой помощи, пожарных и полиции.

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Бойцы спят на двухъярусных кроватях по восемь человек в каждой комнате. Однако в ВВЦ немного другие условия — там расставили одноярусные кровати, и в одном зале могут жить до 250 человек. Мощностей центра хватит на то, чтобы селить туда до 15 тысяч человек каждый месяц. Бойцов кормят трижды в день по норме общевойскового пайка № 1.

«Что касается сроков подготовки, в разных частях это имеет разную специфику — может занимать от двух недель до месяца», — рассказал военком.

Занятия по боевой подготовке в Московской области проводятся на территории «Патриота», Кантемировской и Таманской дивизий. Бойцы учатся в индивидуальном формате и в составе отделения, взвода. Мобилизованным преподают огневую подготовку, учат работать с оружием. Они участвуют в учебных и зачетных стрельбах, а также осваивают оказание первой медпомощи. После обучения подготовленных бойцов распределят по соединениям и подразделениям.

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