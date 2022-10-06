Мобилизованные из Реутова получили свыше 100 коробок гуманитарной помощи | 360°

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Мобилизованные из Реутова получили свыше 100 коробок гуманитарной помощи

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Глава Реутова Станислав Каторов встретился с мобилизованными региона в учебном полигоне военной академии имени Петра Великого. Он лично пообщался с бойцами, передал им слова поддержки от жителей округа и коробки с гуманитарной помощью.

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«Проверил места размещения бойцов — условия нормальные. Важно напрямую поговорить с мобилизованными для оперативного выявления их потребностей. И неважно, будет вопрос касаться кредитных каникул или личных проблем, — будем помогать и поддерживать до тех пор, пока военнослужащие вновь не окажутся рядом с семьей», — сказала Станислав Каторов.

Он передал бойцам более ста коробок с продуктами, хозяйственным инвентарем и другими вещами, которые могут понадобиться на поле боя или во время учений.

«Пока мобилизованные находятся в учебных центрах, наша главная задача — в случае необходимости помочь им с обмундированием, продуктами, лекарствами и оборудованием», — подытожил глава.

Ранее в Реутове решили обзвонить семьи каждого мобилизованного и узнать, необходима ли помощь в решении каких-либо вопросов. С 5 октября в городском округе заработала муниципальная горячая линия. Любые вопросы относительно частичной мобилизации можно задать по телефону: 8-495-528-75-92.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 6 октября посетил пункт сбора мобилизованных в Тверской области. Там он встретился с ребятами из Подмосковья. Глава региона привез им обмундирование и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку.

Реутов

Частичная мобилизация в РФ

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