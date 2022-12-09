09 декабря 2022, 10:36
Мобилизованные из Подольска получили новые оптические приборы
Представители Народного фронта в рамках проекта «Все для победы!» передали мобилизованным бойцам из Подольска военную технику — тепловизионные монокуляры и прицелы. Военнослужащие новым оборудованием остались довольны.
Новая оптика была закуплена неравнодушными подольчанами. При поддержке главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова и благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи города Подольска» для помощи мобилизованным было собрано 30 миллионов рублей.
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«В августе к нам обратилась молодежь с просьбой инициировать сбор в пользу всех военных подольчан, принимающих участие в СВО. Благодаря личной поддержке главы округа Дмитрия Жарикова и администрации, силами горожан и предприятиями Подольска мы собрали колоссальную сумму, которую отправили на закупку оптики. Сейчас идет закупка предметов быта и теплых вещей для наших ребят — впереди зима. <…> Работа по сбору не останавливалась, она будет идти и дальше. Важно поддержать наших бойцов», — сказал президент благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи города Подольска» Дмитрий Николаев.
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Народный фронт создал портал «Все для победы!», с помощью которого любой россиянин сможет поддержать наших военных.
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Подольск
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