Подмосковье 05 декабря 2022, 16:07 Мобилизованные из Балашихи получили квадрокоптеры от главы округа

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Мобилизованные из Балашихи получили от главы округа квадрокоптеры перед отъездом в зону СВО. Мотострелковый батальон уже отправился на фронт из распределительного военного центра в Богородском округе, где военнослужащие проходили боевое слаживание.

Мотострелковый батальон сформировали из добровольцев, военных и ветеранов боевых действий. Квадрокоптеры должны помочь солдатам из Балашихи в выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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«Это будет трудный путь, но я уверен, что мы победим. Другого результата не будет, его и быть не может. Я желаю вам здоровья, вернуться с победой. Будьте всегда рядом, друг за другом», — сказал заместитель главы администрации городского округа Балашиха Филипп Науменко.

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Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев рассказал, что Военно-технический музей в Черноголовке тоже принял участие в подготовке бойцов. Здесь мобилизованные обучались на зенитно-рекетном комплексе «Тунгуска», устроенном на базе танка.

«<…> Ребята, конечно, должны [были] пройти полный курс подготовки. И я считаю, что они очень достойно это все сделали. Помимо вождения, огневой подготовки, изучали связь. То есть все предметы военного дела. И мы видим, как на самом деле они хорошо подготовлены», — сказал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

Напомним, в Балашихе работает Центр поддержки семей мобилизованных. Он находится по адресу: Московский проезд, дом № 13. Там можно получить юридическую помощь, помощь с оформлением документов, психологическую поддержку. Центр работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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