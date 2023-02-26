Подмосковье 26 февраля 2023, 18:18 Мобилизованному из Серпухова доставили посылку через командование дивизии

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Мобилизованному уроженцу Серпухова Юрию Х. ко Дню защитника Отечества доставили посылку из дома. Боец потерял связь с семьей.

«Юрия мобилизовали 14 октября. Сначала все было спокойно, мы переписывались и иногда созванивались. Но потом мужа отправили на линию соприкосновения и он перестал выходить на связь», — сообщила Александра.

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Сначала женщина отнеслась к этому нормально — дело военное, не до звонков. Но шло время, а информации никакой не было. Александра, оставшись с двухлетней дочкой на руках, стала тревожиться.

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«Перед Новым годом мы заболели и попали с дочкой в больницу. Депутат Николай Пушкин пришел поздравить нас и принес подарки. Я поделилась с ним тревогами, и он обещал помочь», — пояснила местная жительница.

Народный избранник выяснил, в какой дивизии служит мужчина и связался с депутатом того округа. Тот связался с командованием в зоне СВО. После этого Юрий вышел на связь

«Юра сразу же позвонил и рассказал, что посылка успела прийти к 23 Февраля», — поделилась радостью Александра.

Александра и Юрий расписались накануне отправки Юрия в зону СВО, до этого они три года жили вместе и растили дочь. Юрий на гражданке работал тренером по фитнесу, а Александра до декретного отпуска трудилась в салоне красоты визажистом. Весной Александра вместе с дочкой ждет мужа в отпуск.

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