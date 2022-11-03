Мобилизованного из Подмосковья вернут домой после рождения в семье третьего ребенка | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 23:19 Мобилизованного из Подмосковья вернут домой после рождения в семье третьего ребенка

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Муж Анастасии сейчас на передовой. Его мобилизовали в конце сентября в числе первых. На днях в семье родился третий ребенок — София. И теперь Сергей, как многодетный отец, вернется домой. Документы уже направлены в воинскую часть в Запорожье.

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Сергей был мобилизован в конце сентября, прошел подготовку на учебном полигоне, затем был отправлен в зону боевых действий. Но в скором времени он вернется домой, как многодетный отец. У него родился третий ребенок — дочь София.

О рождении Софии муж узнал одним из первых. Мне кажется, он в трубку плакал от радости Анастасия.

Документы уже направлены в воинскую часть в Запорожье.

«Мы по максимуму со своей стороны сделаем все, чтобы он вернулся сюда, и сам лично встретился с дочкой. Это действительно очень важное событие», — рассказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Семьям мобилизованных из Балашихи активно оказывают помощь: передают продукты питания, одежду, и необходимые вещи, которые жители указывают в заявках. Обратиться можно в Центр поддержки по телефону: +7 (901) 584-02-70.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что многодетные отцы из Московской области, которые отправились на военную службу, смогут вернуться домой. Уже свыше 120 из них воссоединились с семьями.