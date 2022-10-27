Воробьев: свыше 65% мобилизованных из Подмосковья получили выплату в 200 тысяч рублей | 360°

Важное 27 октября 2022, 14:52 Воробьев: свыше 65% мобилизованных из Подмосковья получили выплату в 200 тысяч рублей

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Уже более 65% мобилизованных из Подмосковья получили областную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, зачисления происходят регулярно.

«Деньги мы направляем каждый день, но этот процесс занимает некоторое время. Выплаты приходят только после того, как мы получаем списки от Министерства обороны», — уточнил он.

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По словам Воробьева, для выплат требуется, чтобы призванный на службу был прикреплен к воинской части, а сведения о нем и реквизиты банковского счета необходимо внести в реестр.

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Мы видим и понимаем беспокойство родных. Мне приходят в социальных сетях сообщения от жен и родителей, что выплаты так и не пришли. Каждый запрос мы отрабатываем индивидуально Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что правительство Московской области напрямую поддерживает связь с семьями мобилизованных до тех пор, пока не будет убежденности в полученной выплате.

«Наша задача — сделать так, чтобы все герои, кто мужественно защищает родину, и их семьи получили помощь и поддержку», — заключил губернатор.

Семьи военнослужащих и добровольцев могут онлайн узнать обо всех мерах поддержки в Московской области.