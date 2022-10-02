Мобилизированных резервистов из Лосино-Петровского проводили в Щелкове | 360°

Подмосковье 02 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизированных резервистов из Лосино-Петровского проводили в Щелкове Телеканал «360»

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В Щелкове прошли проводы мобилизованных резервистов из Лосино-Петровского. У военкомата в основном собрались ребята, получившие повестку. За плечами у многих есть опыт службы в армии и военные специальности.

«Служил я в Новороссийске, в морской пехоте, в подразделении узла связи», — поделился резервист Андрей.

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Большинство призывников сказали, что настроение у них боевое, получение повестки было ожидаемым, страха не чувствуют.

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Прибывшие в пункт сбора призывники попрощались со своими девушками, женами, матерями, отцами и детьми, которые остаются дома. Кто-то старается сдержать эмоции, кто-то просто молча стоит в обнимку с близкими. Напутственные слова произнес священник, отец Андрей.

«Вся Россия смотрит на вас, молится за вас. И ждет вас живыми и здоровыми, победителями. Иначе быть не должно. Берегите себя, мужики», — сказал призывникам отец Андрей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр обороны России Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин проверили мобилизационные пункты в парке «Патриот».

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