Подмосковье признали лидером по заготовке донорской крови в ЦФО

Московская область регулярно проводит выездную акцию «День донора». В прошлом году таких провели больше 600. Теперь регион признали лидером по заготовке крови в Центральном федеральном округе (ЦФО).

В прошлом году в регионе заготовили 10,2 тысячи литров донорской крови. Помогли в этом больше 27 тысяч человек. Акции проходили во всех муниципалитетах Подмосковья, на предприятиях и в учебных заведениях.

«Мы делаем донорство в Подмосковье доступным и удобным. Благодаря работе по заготовке крови в выездных условиях каждый житель Подмосковья может совершить донацию рядом с домом, на работе или в учебном заведении. Благодарим наших корпоративных партнеров и волонтеров за огромный труд по привлечению доноров и пропаганде донорства», — отметила главврач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Чтобы провести акцию «День донора» в своем городе или предприятии, нужно обратиться в Московскую областную станцию переливания крови (МОСПК). Там же есть информация для волонтеров и доноров.