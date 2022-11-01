Многоуровневый паркинг в Красногорске создаст свыше 30 рабочих мест | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 13:52 Многоуровневый паркинг в Красногорске создаст свыше 30 рабочих мест

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Многоуровневый паркинг построят в Красногорске вблизи деревни Сабурово. Его облик приняла рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московского региона. Проект создаст свыше 30 рабочих мест.

Глава ведомства Владислав Гордиенко рассказал, что с лета этого года на многоуровневых паркингах обязательна общественная зона на первом этаже. Так, в проекте предусмотрели торговые помещения и ресторан на 48 мест.

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«В проекте паркинга вблизи деревни Сабурово, помимо 308 машиномест, авторы предусмотрели достаточно развитую инфраструктуру и задействовали под общественные функции почти 1800 квадратных метров», — рассказал министр.

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Внешне четырехэтажное здание будет напоминать ломаный прямоугольник, с двух сторон которого будут располагаться круглые башни-рампы для заезда автомобилей. Главный архитектор области Александра Кузьмина рассказала, что облик здания получится динамичным благодаря балансу между плоскими фасадами и круглыми рампами.

«Кроме того, проектом предусмотрено все необходимое для размещения услуг и дальнейшего развития ретейла. Парковочный комплекс приобретает новые функции и места приложения труда, что помогает вписать объект в сложившуюся структуру соседнего жилого комплекса», — отметила она.

На территории создадут съезды и выезды на автодорогу, а также обустроят безбарьерную среду.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.