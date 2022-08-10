Многоуровневый паркинг построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В Подмосковье рассмотрели и согласовали облик проекта многоуровневого паркинга, который появится на территории ЖК «Томилино Парк» в Люберцах. Он будет рассчитан на 2368 машиномест. На первом этаже, как и по всей Московской области в паркингах, разместятся помещения общественного назначения.

«В поселке Томилино планируется реализовать девятиэтажный автомобильный паркинг с помещениями под стрит-ритейл на первом этаже. Помимо машиномест проектом предусмотрены автомобильный сервис, автомойка на несколько постов и помещения для размещения предприятий торговли и услуг. Общая площадь объекта составит порядка 83 тысяч квадратных метров. Многоуровневая парковка комфортно расположится в пешей доступности от жилого квартала», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На площадке собираются разместить ступенчатую форму, чтобы не терять полезную площадь и создать выразительный силуэт. Уровни парковок будут связывать две группы лифтов и две двухпутные рампы, которые обеспечат движение машин по двум полосам.

При формировании объема и выборе фасадных решений авторы учли то, что многоуровневая парковка выходит на первый план при ее восприятии со стороны развязки на пересечении Новорязанского и Лыктаринского шоссе. Архитектурный образ гаражного комплекса формирует сочетание трех составляющих: светло-серого железобетонного каркаса, сетки из черных металлических ограждений и декоративных колонн разного сечения.

На прилегающей территории предусмотрено благоустройство. Строительство объекта планируется завершить до конца 2024 года.

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