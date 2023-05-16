Подмосковье 16 мая 2023, 10:26 Многоуровневый паркинг построят в ЖК «Митино Парк» в Красногорске ГК «Ферро-Строй»

Читать 360tv в

Многоуровневый паркинг построят в жилом комплексе «Митино Парк» в Красногорске. Его площадь превысит 13 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в Минжилполитики, проект реализует ГК «Ферро-Строй» по заказу компании ПИК. Высота постройки превысит 24 метра.

Реклама

Балки паркинга выполнят из стальных прокатных двутавров производства «Евраз». Фасад украсят декоративными кассетами в темных тонах из оцинкованного стального листа. Кровлю оборудуют водостоком. По проекту там также появится шиномонтаж с пропускной способностью 12 машин в сутки.

«Митино Парк» находится в 10 минутах пешком от станции метро «Митино». Там работают детский сад, блок начальной школы, а рядок есть торговые центры и парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабном ремонте старых коммунальных сетей в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».