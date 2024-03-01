Подмосковье 01 марта 2024, 13:00 Многоуровневый паркинг построят в деревне Сапроново Мособлархитектура

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Мособлархитектура поддержала проект многоуровневого паркинга в деревне Сапроново в Ленинском округе. Новый объект будет рассчитан на 1024 автомобилей. Кроме запроектированных машиномест в здании паркинга разместятся помещения общественного назначения.

Согласно проекту, на паркинге также разместят магазины, кафе и автомойку. Нижний этаж будет стеклянным, а основной объем здания скрыт за навесными вертикальными ламелями, выполненными из композитного материала.

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«Привычное здание паркинга дополнено новыми функциями, что не только делает его более комфортным, но и создает рабочие места для жителей соседнего микрорайона», — отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, проект соответствует региональным стандартам и требованиям к развитию общественных пространств. Прилегающую территорию также благоустроят — озеленят и разместят площадку для отдыха.

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