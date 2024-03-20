Подмосковье 20 марта 2024, 15:44 Многоуровневый паркинг построят на улице Фруктовые Сады в Ленинском округе Мособлархитектура

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Мособлархитектура одобрила облик многоуровневого паркинга на улице Фруктовые сады в Ленинском округе. Строительство планируют завершить в конце 2025 года.

«Общая площадь многоуровневого надземного паркинга на 499 машиномест составит более 13 тысяч квадратных метров.Согласно проекту, на первом этаже разместятся помещения торгового назначения и сервисного обслуживания, а также автомойка на три поста», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Реализация проекта позволит создать около 30 рабочих мест. Проектом предусмотрено возведение четырехэтажного здания прямоугольный формы. Цвет фасада подобран таким образом, чтобы объект сочетался с уже существующими зданиями. Внутри предполагается хранение автомобилей манежного типа.

Прилегающую территорию также благоустроят: там установят малые архитектурные формы, организуют освещение, а также выполнят озеленение.

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