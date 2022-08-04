Многоуровневый паркинг появится в деревне Сапроново Ленинского округа в 2024 году

В Ленинском округе скоро появится новый многоуровневый паркинг, в котором разместят общественные помещения и эксплуатируемую кровлю. В нем будет 499 машиномест, на первом этаже появится продуктовый супермаркет, автомойка и несколько помещений под аренду. Паркинг откроют в деревне Сапроново.

«Таким образом, привычное здание паркинга приобретает новые полезные функции, а также появляются рабочие места для жильцов соседних домов. Общая площадь здания паркинга составит порядка 12 тысяч квадратных метров», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На кровле собираются установить открытую стоянку, добавил Гордиенко. Одна из стен будет идти под углом, чтобы повторялась линия улицы — это позволит разместить дополнительное количество машин на каждом из этажей. Кроме того, на уровне первого этажа появится пешеходная галерея. Она приведет сквозь здание паркинга к автобусной остановке.

«За счет игры света и тени формируется неоднородный паттерн, который рифмуется с фасадными решениями жилых домов и лишен навязчивых визуальных повторов. Текстуру дерева и изящество вертикальных реек подчеркивает кладка из кирпича и шлифованный бетон, которыми оформлены глухие участки фасадов. Следует отметить, что при проектировании паркинга применялось BIM-моделирование», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

По проекту с северной стороны, между паркингом и автобусной остановкой планируется организация благоустройства площади. С запада — размещение плоскостной парковки. С юга, со стороны жилого квартала предусмотрена озелененная площадка для отдыха. Окончание реализации объекта планируется во втором полугодии 2024 года.