Подмосковье 28 февраля 2024, 10:48 Многоуровневую парковку построят в Путилкове к 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство многоуровневой парковки с торговыми площадями началось в городском округе Красногорск. Объект появится в деревне Путилково на перекрестке Спасо-Тушинского бульвара и Сходненской улицы.

В Глагосстройнадзоре Московской области сообщили, что застройщиком объекта выступает компания «РОСТ — Девелопмент».

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По проекту трехэтажное здание с эксплуатируемой кровлей сможет вмещать 420 машин. На первом этаже будут торговые помещения, на втором и третьем — паркинг с переменной высотой.

В здании будут технические и вспомогательные помещения, которые позволят организовать необходимые процессы.

Строительство многоуровневого паркинга стартовало в феврале 2024 года, а завершение всех работ запланировано на первый квартал 2025-го.

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