Подмосковье 25 мая 2023, 12:59 Многопрофильный дневной стационар открыли в МОНИКИ Пресс-служба Минздрава МО

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Первый многопрофильный дневной стационар открылся в МОНИКИ имени Владимирского в Подмосковье. В нем пациенты будут проходить лечение по направлению врачей из медорганизаций региона или после госпитализации.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, МОНИКИ продолжают оснащать современным оборудованием как флагман медицины региона. Ранее там открыли приемное отделение с двумя ЛОР-операционными, а теперь заработал многопрофильный стационар на 40 коек.

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«В прошлом году мы закупили в МОНИКИ более 200 единиц медтехники на сумму свыше 870 миллионов рублей, в этом закупаем еще почти 350 единиц медицинского оборудования», — добавила она.

В стационаре смогут получить помощь по профилям ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, гематологии и травматологии. Им будут ставить капельницы, инъекции, пункции и проводить малоинвазивные операции.

По словам директора клиники Констрантина Соболева, в стационаре создали все условия для полноценного и эффективного лечения.

«В будущем мы будем расширять количество профилей оказания медицинской помощи: в частности, планируется открытие кабинетов эндоскопии, уролога, хирурга, стоматолога, онколога и челюстно-лицевой хирургии, а также запуск новых операционных для проведения малоинвазивных вмешательств», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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