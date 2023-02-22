Подмосковье 22 февраля 2023, 12:00 Многопрофильную поликлинику построят на 2-й Глуховской улице в Ногинске

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Многопрофильную поликлинику построят на улице 2-я Глуховская в Ногинске. Работы завершатся в 2025 году. Новое медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену, а его ввод в эксплуатацию позволит создать более 300 рабочих мест.

«Жители Ногинска смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях новой поликлиники с современным, выразительным образом. Учреждение будет включать отделение для взрослых на 350 посещений в смену и отделение для детей на 150 посещений в смену», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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В медучреждении предусмотрены взрослое и детское инфекционные отделения, а также дневной стационар.

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При работе над проектом архитекторы бюро ООО «А2М» старались максимально рационально использовать участок строительства и по-новому раскрыть образ поликлиники. Сочетание белого и серого цвета усилит игру светотени, а контрастное мощение подчеркнет разделение поликлиники на функциональные блоки и сформирует наглядную навигацию по территории медучреждения.

«Пластичная форма здания с фасадом, фрагментированным на небольшие блоки, помогает сочетать его с застройкой любого масштаба — как многоэтажной, так и с ИЖС, таким образом, проект можно использовать повторно», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

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