Многопрофильную поликлинику открыли в Красногорске. Она сможет принимать 400 человек в смену

Большую поликлинику, рассчитанную на 413 посещений в смену, открыли в Красногорске. Она распахнула двери в жилом комплексе «Изумрудные холмы» и возвысилась на четыре этажа. В первый же день пришли пациенты — с ними пообщался губернатор Андрей Воробьев. По его словам, важно не только открывать новые центры, но и оснащать их современным оборудованием.

Поликлиника появилась на бульваре Космонавтов. Пациентов смогут принимать врачи самых разных профилей подготовки.

Здесь обустроили детское и взрослое отделения. Сделали блок лучевой диагностики, где установили флюорограф, маммограф, аппараты для рентгена и УЗИ.

Предусмотрели и отделения физиотерапии, функциональной диагностики, стоматологическое, а также многие другие. Как отметил губернатор, в Подмосковье очень высокий запрос на ремонт, открытие и оснащение медицинских центров.

Каждый день в наши поликлиники приходят по 120 тысяч человек. И все поликлиники должны иметь удобную запись, узких специалистов, а еще аппараты УЗИ, маммографы, желательно КТ и так далее. Потому что запрос на это очень большой. Мы стараемся Андрей Воробьев.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова рассказала, что за этот год в регионе построят 10 медицинских центров. Шесть из них открыли: по два в Химках, Подольске и Красногорске. А еще 11 помещений капитально отремонтируют.

Воробьев подчеркнул, что цель — постепенная модернизация всей сферы здравоохранения в Подмосковье. Он рассказал об одном случае из своей жизни.

«Очень важно все объекты оснащать новым оборудованием. У нас был случай. Давно это было, правда, когда я приехал в один из округов. Не буду его называть. Там все было новое, но стоял аквариум примерно такого же года рождения, как и я. Вот у нас такой стоял в школе или детском садике. Вы знаете, да, который пластилином склеен. Вот такой аквариум стоял и УЗИ то ли 1992, то ли 1994 года — чуть ли не с момента, когда их начали только производить. Вот это все я прошу менять. Потому что какой-то диссонанс, знаете. Во всех смыслах. Когда все современное, все в „цифре“, нужно, чтобы и оборудование было таким», — сказал губернатор.

«Пригласить и удержать врача»

Встретившись с врачами в новой больнице Красногорска, он поблагодарил их за труд и вклад в профессию.

Наши задачи — и пригласить врача, и удержать его. У нас есть разные программы. И мы очень надеемся, что они дополнительные стимулы врачам дадут. Это не только льготная ипотека, но и участки земли Андрей Воробьев.

Глава Московской области добавил, что стандарты поликлиник должны соответствовать всем самым высоким уровням. По его словам, рядом Москва, а значит, всегда есть с чем сравнивать. А когда есть с чем сравнивать, хочется выбрать лучшее. И больше всего изменений сейчас ждут на отдаленных территориях.

«Конечно, мы делать будем акцент прежде всего на удаленных территориях. Там вообще не удержишь врача — в Подмосковье для нас эта тема очень важна», — подчеркнул губернатор.

Воробьев подытожил, что жизнь каждого человека во многом зависит от медицины. Он сообщил, что Подмосковье держит уверенный курс на модернизацию системы здравоохранения.