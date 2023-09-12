Подмосковье 12 сентября 2023, 18:59 Многонациональный фестиваль прошел в микрорайоне Дружба в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Фестиваль «Шалом, Мытищи. Шалом, Подмосковье» прошел в микрорайоне Дружба. Организатором праздника стал новый Еврейский культурный центр.

«Фестиваль „Шалом, Подмосковье“ давно перерос из национального еврейского праздника в праздник дружбы. Многообразие национальных культур, атмосфера взаимопонимания. На сцене вместе выступали еврейский ансамбль Moscow Kleizmer band и ансамбль русской песни „Светоч“, казачий коллектив „Душа атамана“», — отметила председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова.

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Гостей и участников ждала интересная и обширная программа: выставки, мастер-классы, лекции, спортивные соревнования, призы, подарки и многое другое. На фестивале всесторонне продемонстрировали еврейские традиции, ремесла, кухню.

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